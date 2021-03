Un problema più volte segnalato sul raccordo della SS36

Lo scorso febbraio la Polizia Stradale aveva sanzionati diversi automobilisti

LECCO – L’auto in galleria che per più volte invade la corsia opposta incurante della linea di mezzeria continua, per poi lanciarsi in un sorpasso a dir poco azzardato in prossimità di una curva e proprio mentre l’automobilista compie la manovra dall’altra parte sopraggiunge un furgoncino costretto a rallentare per evitare l’impatto.

Il video è stato girato da un automobilista questa mattina, lunedì 15 marzo, sulla nuova Lecco-Ballabio (SS36 Dir).

“Una scena purtroppo non isolata – racconta l’autore del video – Ogni giorno assisto a manovre del genere, alcune anche più spericolate, che mettono in pericolo l’incolumità di chi transita su questa strada”. Immagini quelle registrate oggi che non lasciano spazio a dubbi.

Un problema, quello dei sorpassi sul raccordo della SS36 che collega Lecco alla Valsassina più volte segnalato, che ha portato la Polizia Stradale ad intensificare i controlli multando gli automobilisti anche per l’alta velocità con cui molti viaggiano su questa arteria.

Tuttavia, sembra che nemmeno il rischio di una sanzione salata e quello di perdere la patente, serva ad evitare scelte sconsiderate e sorpassi pericolosi che mettono a repentaglio l’incolumità e la vita degli automobilisti.