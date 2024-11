Autoarticolato prende fuoco lungo la Statale 36: oltre tre ore d’intervento per i Vigili del fuoco

L’intervento si è protratto fino alle 7 di questa mattina, sabato 16 novembre

Il mezzo trasportava materiali plastici e ferrosi

GARBAGNATE MONASTERO – La chiamata al numero unico per le emergenze – che fa subito intervenire i Vigili del fuoco – arriva alle 3.30 di questa notte – sabato 16 novembre – per un autoarticolato in fiamme sulla carreggiata della Statale 36.

I vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte per spegnere le fiamme che hanno divorato l’autoarticolato trasportante materiali plastici e ferrosi.