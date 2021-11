E’ deceduto l’escursionista caduto in Grignetta questa mattina

Si tratta di un 25enne residente nell’hinterland milanese

LECCO – Non ce l’ha fatta l’escursionista precipitato questa mattina, sabato, mentre era impegnato in un’escursione lungo il sentiero Direttissima in Grignetta (Grigna Meridionale).

D.G.P., classe 1996, residente nell’hinterland milanese, è scivolato nei pressi del caminetto Pagani, precipitando nel canale sottostante per decine di metri.

Sul posto è giunto l’elisoccorso di Como, mentre via terra erano pronti ad intervenire qualora fosse stato necessario un supporto via terra anche i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco.

Il 25enne è stato trovato in gravissime condizioni e, una volta stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale di Lecco dove purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico – sanitario di tenerlo in vita, nel primo pomeriggio è morto a seguito delle ferite riportate nella caduta.