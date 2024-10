Falsi tecnici in azione: “Il gas è entrato nell’acquedotto”. Attenzione è una truffa!

Numerose le segnalazioni raccolte negli ultimi giorni da Lario Reti Holding

L’azienda mette in guardia i cittadini e diffonde un volantino per evitare i tentativi di frode

LECCO – Sono numerose le segnalazioni raccolte negli ultimi giorni da Lario Reti Holding rispetto a tentativi di truffa effettuati da sedicenti operatori del servizio idrico. L’azienda vuole sottolineare alcune semplici regole per riconoscere i propri operatori (www.larioreti.it/news-consumatore/tentativo-truffa/).

Secondo quanto riferito da Lario Reti Holding i tentativi di truffa avvenuti fino ad ora sono:

Lomagna, via XXV Aprile – 19 settembre

Olginate, via Diligenza – 2 ottobre

Sirone/Sirtori – 7/8 ottobre

“La tecnica utilizzata è quella di segnalare una perdita dalle tubazioni di gas con interferenza sulle condotte dell’acqua (“il gas è entrato nell’acquedotto”), che i malviventi usano come scusa per entrare in casa a controllare l’acqua – hanno fatto sapere -. Lario Reti Holding invita tutti i cittadini alla prudenza, a seguire poche semplici regole (vedi volantino qui sotto) e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali tentativi di frode o casi dubbi”.