Incendio in zona Cava Cornello, sopra l’abitato di Lecco: vigili del fuoco sul posto

Le fiamme sono divampate intorno alle 16 di oggi pomeriggio, domenica 15 dicembre

Impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Lecco

LECCO – Le fiamme avanzano nei boschi, secchi per via della stagione, sopra la città di Lecco, nella zona di Cava Cornello, un’area particolarmente impervia. L’incendio è divampato intorno alle 16 e da oltre due ore le squadre dei vigili del fuoco di Lecco e di Valmadrera sono impegnate per fronteggiarlo.

Sul posto tre mezzi fuori strada antincendio boschivi e un’autobotte, mentre nel piazzale della caserma dei vigili del fuoco è stata accesa una potente fotoelettrica che, puntata verso l’incendio, sta illuminando a giorno la zona delle operazioni.

Ulteriori aggiornamenti non appena possibile