Pescarenico, vandali in azione, bucate le ruote a due auto

L’episodio è accaduto ieri, martedì, in via Ghislanzoni

LECCO – Brutta sorpresa per le proprietarie di due auto parcheggiate, regolarmente, in via Ghislanzoni a Pescarenico. Ieri pomeriggio, all’uscita dal lavoro, si sono ritrovate le rispettive auto danneggiate, con una ruota bucata.

Un atto vandalico in piena regola, con gli evidenti segni di foratura compiuti da ignoti con un oggetto appuntito, probabilmente un coltello o un punteruolo.

Al momento non ci sono sospetti e non è stato ancora possibile capire se si sia trattato del gesto di qualche balordo o di un’azione mirata per fare dispetto alla due donne.

Le proprietarie hanno subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che ora cercheranno di indagare nel tentativo di risalire al responsabile o ai responsabili del gesto vandalico.