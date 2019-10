Statale 36: incidente nell’attraversamento di Lecco in direzione sud

Incidente nell’attraversamento di Lecco in direzione sud

Coinvolta una ragazza di 20 anni

LECCO – Incidente lungo la SS36 poco dopo le 14.30 di oggi, mercoledì, nell’attraversamento di Lecco.

Un’auto avrebbe perso il controllo andando a sbattere all’inizio della galleria in direzione sud. Non ci sarebbero feriti gravi, coinvolta una ragazza di 20 anni trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

L’auto incidentata occupa la corsia di sorpasso ed è bene prestare attenzione. Allertata la Polstrada e un’ambulanza, inevitabili rallentamenti e qualche disagio alla circolazione.