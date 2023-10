Traffico congestionato a Lecco, pomeriggio difficile per gli automobilisti

Lunghe code sia attorno al centro che verso i quartieri alti della città

Tempi di percorrenza lunghissimi, anche mezzora per coprire 2/3 chilometri

LECCO – Un pomeriggio difficile quello di oggi, martedì 31 ottobre, per gli automobilisti che si sono ritrovati ad attraversare la città di Lecco. Numerose le strade congestionate intorno al centro cittadino, così come numerose sono state le segnalazioni dei cittadini bloccati nel traffico.

All’apparenza non sembrerebbero esserci particolari criticità, se non gli ormai noti cantieri legati ai lavori del teleriscaldamento, anche se incolonnamenti sono stati segnalati in direzione dei quartieri alti della città. Tempi di percorrenza lunghissimi, anche trenta minuti per percorrere 2/3 chilometri.