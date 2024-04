Lomagna piange Isidoro Galbusera, volto noto del sindacato e del sociale

75 anni, ex sindacalista, aveva fondato l’associazione Ale G ed era presidente Aido Lomagna Osnago

“Una grande perdita per tutti noi” il ricordo commosso della sindaca Cristina Citterio

LOMAGNA – “Una grande perdita per tutti noi”. Sono parole intrise di dolore quelle pronunciate dalla sindaca di Lomagna Cristina Citterio a poche ore dalla scomparsa di Isidoro Galbusera, 75 anni, punto di riferimento delle attività di promozione sociale per tutto il territorio.

Un passato da sindacalista nella Cgil, dove ha ricoperto anche la carica di segretario generale della Camera del lavoro di Lecco), Galbusera aveva fondato insieme alla moglie Carmela Zambelli l’associazione Ale G. dopo la morte, a soli 5 anni, del figlio Alessandro, promuovendo, grazie al supporto di molti volontari, attività e iniziative per i più piccoli, con particolar riferimento all’integrazione e all’inclusione dei bambini stranieri. Presidente anche della sezione di Osnago e Lomagna dell’Aido, Galbusera era sempre pronto a rimboccarsi le maniche per aiutare e promuovere progetti, non solo nella sua Lomagna, ma anche nei tanti Comuni dove collaborava con Ale G.

“Per noi è una grande perdita per la limpidezza del suo essere presente in paese portando un aiuto concreto e un’attenzione costante al rispetto reciproco esprimendo sempre una posizione chiara. Isidoro era un uomo che non si tirava mai indietro, mettendosi in prima persona per risolvere problemi, criticità e situazioni complesse”.

Già fissata la data del funerale che verrà celebrato sabato in chiesa parrocchiale a Lomagna alle 15.