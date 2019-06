Alto lago. Malore in alpeggio, interviene l’elicottero del 118

Soccorso un 55enne colto da malore

E’ successo in un alpeggio nel territorio di Bellano

BELLANO – E’ arrivata poco prima di mezzogiorno una chiamata di emergenza al 112 per una persona che avrebbe accusato un malore, inizialmente giudicato come grave, mentre si trovava in un alpeggio.

Il fatto è accaduto domenica, nel territorio comunale di Bellano.

Mobilitato l’elicottero del 118, decollato da Como, e una squadra del Soccorso Alpino di Dervio.

Fortunatamente le condizioni della persona soccorsa, un uomo di 55 anni, sono risultate essere non critiche. Il 55enne, cosciente, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale