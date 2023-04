Camion “abbandonato” in super, code da Abbadia verso Lecco

Un mezzo pesante fermo sulla carreggiata, sul posto Polizia e pompieri

Il mezzo, da quanto emerso, sarebbe stato rubato e lasciato in SS36

ABBADIA – Ancora una giornata di passione per il traffico tra Abbadia e Lecco: dopo le code vissute nella mattinata di ieri per un mezzo pesante in panne, anche oggi, giovedì, si sono creati forti rallentamenti dovuti ancora una volta ad un camion fermo sulla carreggiata sud.

Sul posto, dalle 7.30, la Polstrada e anche i Vigili del Fuoco. Secondo le informazioni emerse, in attesa di ulteriori conferme, sembra che il camion possa essere provento di furto e abbandonato dai ladri sulla carreggiata della statale.