Colico. Il recupero dell’auto nel lago dopo l’incidente a Piona (FOTO)

Gli scatti dei Vigili del Fuoco impegnati nel recupero del mezzo

A sollevare la macchina la gru dei Vigili del Fuoco di Bergamo. Nel ribaltamento in acqua è morta Manuela Spargi, 56enne milanese

COLICO – Alcuni scatti, realizzati dai Vigili del Fuoco, mostrano il recupero dell’auto dopo l’incidente a Colico che nel tardo pomeriggio di ieri è costato la vita Manuela Spargi, 56 anni, perita dopo che l’auto su cui si trovava insieme ad altre due persone è finita nelle acque del lago, a poca distanza dall’Abbazia di Piona in località Olgiasca.

Nelle foto è visibile la gru dei Vigili del Fuoco di Bergamo impegnata nelle operazioni di ripescaggio, sotto l’occhio vigile dei pompieri.

Il dramma, come detto, si è consumato ieri, martedì. Il ribaltamento, oltre che la morte della donna, ha avuto conseguenze gravi, seppur non mortali, anche su altre due persone che con lei erano a bordo della vettura: due uomini, il marito 60enne di Spargi e un parente 79enne, rinvenuti in arresto cardio circolatorio e trasportati in codice rosso all’ospedale.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più nefaste se, provvidenzialmente, non fosse passato pochissimi istanti dopo l’accaduto un vigile del fuoco fuori servizio, Ivano Ghidoni, che con la compagna anestesista rianimatrice Debora Palmisano e un pescatore ha fatto tutto il possibile per salvare gli occupanti dell’auto finita in acqua, estraendoli dal mezzo e praticando il massaggio cardiaco. Altissimo anche il dispiegamento di soccorritori, giunti sul posto via terra e via acqua. Anche se per Manuela Spargi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.