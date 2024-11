Escursionista in difficoltà in zona Zucco di Manavello: mobilitati i soccorsi

La chiamata ai soccorsi è scattata oggi, intorno alle 17.30

L’escursionista, infreddolito e disorientato, stava percorrendo il sentiero che dallo Zucco di Manavello porta verso il Rosalba

MANDELLO – Avrebbe perso l’orientamento lungo il sentiero e, infreddolito anche per vie delle temperature più rigide con l’arrivo della sera, avrebbe deciso di chiedere aiuto.

E’ successo oggi, mercoledì, una manciata di minuti dopo le 17.30, lungo il sentiero che dall’Alpe Manavello porta al rifugio Rosalba.

La centrale operativa dell’emergenza urgenza di Areu ha inviato sul posto, in codice giallo, l’elisoccorso di Como. Mobilitati anche i tecnici del Soccorso Alpino per un eventuale intervento via terra.

Eventuali aggiornamenti in seguito