Forte vento, ancora danni: alberi caduti sulla strada in Valvarrone

Bloccate in più punti la strada Tremenico-Roccoli Lorla e la Sp 67 da Tremenico a Pagnona

Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro per rimuoverli

VALVARRONE – Ancora danni causati dal forte vento che oggi sta sferzando il Lecchese: dopo l’albero caduto nel parcheggio fuori da Villa Manzoni, la strada che da Tremenico porta ai Roccoli Lorla, nel Comune di Valvarrone, risulterebbe bloccata in più punti da piante cadute sulla carreggiata per via delle forti raffiche.

Sul posto starebbero intervenendo i Vigili del Fuoco – Distaccamento di Bellano e la Protezione Civile. Non l’unica strada a essere stata colpita: anche sulla Sp 67 che da Tremenico porta a Pagnona ci sarebbero alberi in strada.