Mandello, 11enne entra in acqua e non riemerge, ricerche in corso nel lago

L’allarme è scattato nel pomeriggio di Ferragosto

Si cerca una ragazzina di 11 anni, soccorsi impegnati alla foce del torrente Meria

MANDELLO – Soccorritori in azione nel pomeriggio di Ferragosto a Mandello per cercare un bagnante non riemerso. Si tratterebbe di una ragazzina minorenne di origine straniera.

L’allarme è scattato dopo le 16, in posto, alla foce del torrente Meria, al lido di Mandello, si sono portati un’ambulanza, l’automedica, i Vigili del Fuoco con una squadra nautica e i sommozzatori, impegnati nelle ricerche che nel momento in cui scriviamo (19.05) non hanno ancora dato esito.

Aggiornamenti non appena possibile