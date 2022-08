L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la Direttissima

La ragazza, in compagnia di un’amica, si sarebbe slogata una caviglia. E’ stata recuperata dagli uomini del Soccorso Alpino

MANDELLO – Infortunio in montagna nel primo pomeriggio di mercoledì. Gli uomini del Soccorso Alpino di Lecco sono intervenuti in Grignetta, lungo la Direttissima, per soccorrere un’escursionista ferita ad una caviglia.

Stando a quanto appreso, la ragazza, in compagnia di un’amica, stava percorrendo il sentiero in discesa verso i Resinelli. Poco dopo il Caminetto Pagani avrebbe appoggiato male il piede, probabilmente slogandolo. Non riuscendo più a proseguire le due ragazze hanno così deciso di allertare i soccorritori.

Sul posto si sono portati sei tecnici del Soccorso Alpino Stazione di Lecco che hanno stabilizzato e imbarellato l’escursionista infortunata, trasportandola a valle.