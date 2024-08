Oliveto, controlli della Polizia su strade e spiagge, centinaia di sanzioni elevate

Affollate spiagge e strade del paese, in particolare a Onno

Multe per divieto di sosta ma anche abbandono rifiuti, il sindaco: “Grazie agli agenti per il lavoro svolto”

OLIVETO LARIO – Proseguono i controlli della Polizia Locale sulle strade e sulle spiagge delle tre frazioni di Oliveto Lario, Onno, Vassena e Limonta, in queste settimane di agosto prese d’assalto da turisti e gitanti.

Solo nello scorso fine settimana sono state oltre un centinaio le sanzioni elevate per divieto di sosta e comportamenti inadeguati (come l’ accensione di fuochi in spiaggia): “Queste settimane di agosto sono le più caotiche, come sempre – fa sapere il sindaco Federico Gramatica – le principali problematiche si verificano a Onno, sicuramente la più frequentata delle tre frazioni. A comportamenti virtuosi da parte degli utenti di strade e spiagge si accostano purtroppo atteggiamenti di menefreghismo assoluto, con auto lasciate in sosta nei posti più impensabili e l’abbandono dei rifiuti, sia in spiaggia che lungo la provinciale”.

Impegnati nei controlli gli agenti di Polizia Locali, ieri, nella giornata di Ferragosto, tre le pattuglie operative e 100 le sanzioni elevate più 3 verbali per violazione del regolamento di Polizia Locale su bivacchi e barbecue in spiaggia. “Per fortuna non si sono verificati episodi particolarmente preoccupanti ma il lavoro da fare è sempre tanto, ringrazio gli agenti per il loro impegno”.

Nonostante qualche maleducato, sul fronte decoro, la situazione è sotto controllo. Un caso a parte è la spiaggetta sotto il Bar Juancito, lungo la Lariana, la stessa dove due settimane fa un bagnante di origine sudamericana è annegato: “Lì oramai è terra di nessuno – ha commentato il sindaco – purtroppo da quando il chiosco ha chiuso la spiaggia è stata abbandonata e chi la frequenta non ne ha la minima cura”. La striscia di terra rientrerebbe sotto il comune di Valbrona: “Dobbiamo valutare come intervenire” ha concluso Gramatica.