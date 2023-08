Statale 36. Incidente a Dervio, chiusa la strada in direzione Sondrio

DERVIO – Statale 36 chiusa in direzione Nord (Sondrio) al altezza della galleria Dervio per un incidente che ha visto coinvolti almeno un’auto e un mezzo pesante. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, giovedì 3 agosto, è la circolazione è stata momentaneamente interrotta per consentire l’intervento dei soccorsi. Inevitabili i disagi alla circolazione con rallentamenti e lunghe code, disagi che si sono riscontrati anche sulla Sp 62 nel tratto tra lo svincolo della super strada e Bellano.