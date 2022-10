Soccorritori in azione dalla tarda mattinata oggi, domenica

Atteso anche l’arrivo del nucleo sommozzatori da Genova

MANDELLO (MOREGALLO) – Sono proseguite per tutto il pomeriggio le ricerche del sub disperso nelle acque del lago in località Moregallo (Mandello) dalla tarda mattinata di oggi, domenica 23 ottobre.

Sul posto, da stamattina, stanno operando i Vigili del Fuoco del comando di Lecco. Per cercare di rintracciare la persona dispersa, che si troverebbe a parecchi metri di profondità, i soccorritori stanno utilizzando delle strumentazioni di ricerca subacquea nel tentativo di avvistarla e provare ad avvicinarvisi.

Quando sono passate le ore 18, si attende l’arrivo del nucleo sommozzatori da Genova. Una volta giunto sul posto, si valuterà come procedere, tenendo conto dell’ormai imminente calar della notte che renderebbe ancora più difficoltose le operazioni di ricerca se non interromperle.