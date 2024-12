Forte vento: tetto di un condominio scoperchiato, Vigili del Fuoco a Dervio

L’allarme intorno alle ore 6 di questa mattina, venerdì

Tanti gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del forte vento

DERVIO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella prima mattinata di oggi, venerdì 20 dicembre, a Dervio. L’allarme è scattato intorno alle 6 per il tetto di un condominio scoperchiato a causa del forte vento. I Vigili del Fuoco, sul posto con tre partenze (2 autopompe e un’autoscala), stanno lavorando per mettere in sicurezza il tetto.

Sono stati numerosi gli interventi di soccorso, tanti sono ancora in corso, a causa del forte vento che, dalla notte scorsa, sta sferzando il territorio. Circa 25 le chiamate di soccorso dalle ore 22 di ieri, giovedì.