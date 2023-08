Auto esce di strada a Bulciago, soccorsa anche una neonata

A causa del violento urto contro il guard-rail, quattro persone sono rimaste bloccate nell’auto

L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì in via Conte Taverna

BULCIAGO – Paura nella serata di venerdì in via Conte Taverna a Bulciago dove un’auto è uscita di strada. I soccorsi sono entrati in azione intorno alle 21, dopo che una Volkswagen Polo con a bordo quattro persone, tra cui anche una neonata di 1 anno, ha perso il controllo andando a sbattere contro il guard-rail.

Il comando Vigili del Fuoco ha inviato un’autopompa, una volta arrivati su posto i pompieri hanno trovato le quattro persone bloccate all’interno della vettura. Dopo averle liberate e affidate alle cure dei sanitari, hanno messo in sicurezza la scena.

Sul posto anche due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso da Como. Data la tenera età, la bimba è stata elitrasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo anche se fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Soccorsa anche la giovane madre di 23 anni, anche lei trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.