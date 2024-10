Camion esce di strada, gran lavoro dei Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo

Quasi 5 ore per riportare sulla sede stradale il mezzo pesante

Dopo averlo scaricato con l’autogrù, il Tir è stato rimesso sulla carreggiata

CASATENOVO – Intervento dei Vigili del Fuoco a Casatenovo intorno alle ore 19.15 di ieri, giovedì 17 giugno, per un camion finito fuori strada. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate, attraverso l’utilizzo dell’autogrù, hanno lavorato per quasi 5 ore per riportare sulla sede stradale il mezzo pesante. Dopo averlo scaricato, il Tir è stato rimesso sulla carreggiata.