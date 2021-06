Camion in panne tra Merate e Cernusco: tutti in coda fino a Calco

Disagi a causa di un mezzo pesante in panne

Viabilità in tilt, lunghe code sulla provinciale

MERATE – Pomeriggio di forti disagi per la viabilità quello che si sta vivendo mercoledì nel meratese: un camion in panne sulla Provinciale 342, tra Merate e Cernusco, ha mandato in “tilt” il traffico causando forti code.

Impegnata sul posto la Polizia Locale che sta deviando le auto alla rotonda di viale Verdi, mentre all’altezza del mezzo pesante in panne si procede a senso unico alternato. Lunghissimi gli incolonnamenti che da Merate si sono allungati fino a Calco.