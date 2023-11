MERATE – Incidente poco dopo le 18 di oggi, sabato 4 novembre, a Merate in via Statale. Una donna di 93 anni, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stata investita da un’auto che viaggiava in direzione Calco. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’automedica, l’anziana è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica.