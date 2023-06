La Valletta: in rianimazione il motociclista ferito nell’incidente

L’incidente è avvenuto ieri, domenica, intorno alle 17 sulla SS 342

L’uomo, alla guida di una Vespa di colore rosso, stava tornando a casa insieme alla moglie, a sua volta ricoverata in ospedale

LA VALLETTA – E’ ricoverato in rianimazione in prognosi riservata l’uomo di 66 anni, residente a Cisano, rimasto gravemente ferito a seguito dell’incidente avvenuto ieri, domenica, lungo la SS 342 poco prima del secondo incrocio semaforico di Perego.

Il motociclista stava percorrendo la Como – Bergamo in sella a una Vespa di colore rosso, insieme alla moglie, quando è stato sbalzato a terra a seguito dell’urto con un’auto. In base a quanto è stato possibile apprendere finora e che dovrà trovare conferma dai rilievi dei carabinieri, entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Calco quando sono entrati in collisione.

L’impatto ha provocato la brusca e violenta caduta al suolo della coppia bergamasca. Ad avere la peggio l’uomo che ha riportato un trauma severo al cranio, del volto, del torace e dell’addome. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese, è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

E’ invece ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo la moglie che, a seguito dell’incidente, ha riportato una frattura a una gamba.