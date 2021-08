E’ successo ieri sera, mercoledì, poco prima di mezzanotte alla rotonda del Pino

All’origine dell’incidente parrebbe vi sia stato un mancato rispetto della precedenza: sul posto per i rilievi i Carabinieri

LOMAGNA – Incidente alla rotonda del Pino ieri sera, mercoledì, poco prima di mezzanotte. All’origine dello scontro, parrebbe esserci stato un mancato rispetto della precedenza. Ad impattare una Fiat 500 in uscita dalla via che porta in stazione e un furgoncino Mercedes in transito verso Osnago.

Tre le persone coinvolte, fortunatamente non in maniera grave, con il trasporto in codice verde all’ospedale di Vimercate di una donna di 30 anni. Sul posto, per i rilievi si sono portati i carabinieri della Compagnia di Merate a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.