Merate, fumogeni e chiasso all’area Cazzaniga: “Episodio preoccupante”

E’ successo ieri sera, domenica, intorno alla mezzanotte

Nell’area Cazzaniga si sono radunati tantissimi ragazzi: “Un episodio preoccupante, dai dettagli ancora da ricostruire”

MERATE – Fumogeni sparati in aria e rumore, tanto rumore. E’ una situazione dai risvolti ancora da decifrare nel dettaglio quella che si è creata ieri sera, domenica, nella centralissima area Cazzaniga.

Da quanto è stato possibile apprendere molti ragazzi, probabilmente addirittura un centinaio, si sarebbero radunati nella parte alta dell’area che si affaccia su via don Cesare Cazzaniga, riempiendo la zona limitrofa alla nuova palestra delle scuole medie Manzoni, da poco consegnata agli studenti per l’utilizzo. E qui avrebbero iniziato a far rumore e a usare dei fumogeni in una situazione che è velocemente degenerata in chiasso e disturbo alla quiete pubblica.

“E’ una situazione insostenibile: aumenteremo i controlli in zona” assicura il sindaco Massimo Panzeri che questa mattina ha ricevuto diverse segnalazioni di residenti preoccupati da quanto visto con i loro occhi e documentato anche con immagini e video.

“Già alcune settimane fa eravamo intervenuti riuscendo a identificare, grazie alle telecamere, alcune persone che avevano cercato di forzare l’ingresso alla palestra – aggiunge Panzeri -. L’impianto di videosorveglianza presente in zona ci permetterà di ricostruire meglio quanto avvenuto. Sta di fatto che l’episodio è preoccupante: va capita l’origine e se questo maxi raduno di giovani sia stato casuale o sia avvenuto per qualche motivo”.

La speranza è quindi quella di riuscire a raccogliere maggiori elementi nei prossimi giorni grazie anche alle immagini registrate dagli occhi elettronici. “Quello che posso già assicurare è che non saranno tollerate altri casi simili: abbiamo superato il limite”. Da tempo alcuni residenti segnalavano la presenza di giovani che si radunavano nell’area in tarda serata o di notte arrecando disturbo alla quiete pubblica. Ieri sera la situazione è degenerata.