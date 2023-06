Merate: si ribalta con l’auto. Soccorso 59enne

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio (venerdì): l’auto stava scendendo da Merate verso Olgiate

Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia locale

MERATE – Stava percorrendo via del Calendone diretto verso Olgiate quando ha perso improvvisamente il controllo dell’auto finendo ribaltato su un fianco.

Tanta paura nel pomeriggio di oggi, venerdì, per un uomo di 59 anni rimasto ferito in un incidente avvenuto poco prima dell’ex passaggio a livello di Pianezzo.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate.

Allertati anche i Vigili del Fuoco mentre sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale di Merate per effettuare i rilievi del caso.

Dopo le prime cure prestate in loco, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Mandic di Merate in codice verde.