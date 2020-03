Merate, ufficio postale chiuso: dipendente positivo al test

E’ in corso la sanificazione della struttura

L’ufficio dovrebbe riaprire domani, mercoledì

MERATE – L’ufficio postale di via della Rondinella è chiuso oggi, martedì, per sanificazione. Un dipendente è risultato infatti positivo al test del coronavirus ed è stato necessario quindi prendere tutti gli accorgimenti del caso, tra cui il controllo di tutti i dipendenti dell’ufficio entrati in contatto con la persona che ha contratto il covid 19. Dopo la sanificazione in corso oggi l’ufficio dovrebbe regolarmente riapre domani, mercoledì, garantendo l’apertura solo alla mattina.

Sempre a Merate oggi è stato chiuso l’ufficio dell’agenzia delle entrate sempre per via di un caso di contagio.