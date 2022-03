Montevecchia, 9 furti in 20 giorni: disposti più controlli in paese

Vertice in Prefettura questa mattina, mercoledì, alla presenza del sindaco Pendeggia e delle forze dell’ordine

Furti in aumento nel primo trimestre 2022: la Prefettura predispone un rafforzamento dei controlli

MONTEVECCHIA – “E’ stato un incontro proficuo, in cui abbiamo ricevuto ulteriori suggerimenti per potenziare quanto messo in atto finora sul fronte della sicurezza. La Prefettura ci ha inoltre dato conferma della bontà del nostro modus operandi a livello comunicativo”. A parlare è il sindaco Ivan Pendeggia a seguito della riunione del comitato ordine pubblica e sicurezza convocato questa mattina, mercoledì, per affrontare l’escalation di furti registrata a Montevecchia nelle ultime settimane (qui il precedente articolo).

Riuniti al tavolo dal viceprefetto Vicario Reggente di Lecco Laura Maria Motolese il primo cittadino montevecchino Pendeggia, il vicesindaco di Lecco Simona Piazza, il presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il vicequestore Vicario Sergio Vollono, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri Igor Infante e della Guardia di Finanza Emilio Fiora.

Durante il faccia a faccia, il viceprefetto vicario ha preliminarmente analizzato l’andamento della delittuosità a Montevecchia, evidenziando come il confronto tra i dati statistici del 2020 e del 2021 faccia emergere una diminuzione del totale dei reati commessi (da 70 a 66), anche con riferimento ai principali delitti riconducibili ai furti. Confermato, anche dalla Prefettura, l’incremento dei reati commessi tra gennaio e marzo 2022, saliti ad 13 a 18. In particolare i furti sono passati da 7 a 15, di cui 9 nei primi venti giorni di questo mese.

Dal canto suo, Pendeggia ha rimarcato come il recente incremento dei furti in abitazione abbia suscitato allarme tra i cittadini che, tuttavia, sono positivamente coinvolti nel controllo di vicinato sottoscritto con la Prefettura. Sempre il primo cittadino ha rimarcato di aver invitato i propri cittadini a segnalare alle forze dell’ordine anche i tentati furti.

Dopo aver evidenziato l’importanza della corretta impostazione comunicativa del sindaco e acquisiti i contribuiti dei Responsabili provinciali delle Forze di polizia, il vice Prefetto ha disposto un’intensificazione dei servizi coordinati di controllo del territorio nel comune di Montevecchia. Ha inoltre invitato a far rete con altre Polizie locali per realizzare forme coordinate di razionalizzazione dell’impiego delle risorse in grado di valorizzare le specifiche capacità operative delle diverse componenti del sistema di sicurezza urbana.