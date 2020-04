E’ successo dopo mezzogiorno, a Osnago

Il conducente avrebbe fatto tutto da solo

OSNAGO – Incidente dopo mezzogiorno a Osnago, in via Roma. Un’auto si è ribaltata, per cause da chiarire. A bordo un uomo di 31 anni, soccorso in codice giallo.

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 12.20: sul posto in codice rosso si sono portati un’ambulanza da Merate e un’automedica, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.