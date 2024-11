Merate, incidente tra un’auto e un camion sulla Provinciale verso Calco

E’ successo oggi, giovedì, poco prima delle 13

Trasportato in codice giallo in ospedale l’automobilista alla guida di una Fiat Idea

MERATE – Grave incidente poco prima delle 13 di oggi, giovedì 7 novembre, lungo la Provinciale 342 al confine tra Merate e Calco.

Un camion, proveniente da nord e diretto verso Merate, si è scontrato in maniera semi frontale con una Fiat Idea in marcia in direzione opposta.

La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Merate intervenuti per i rilievi.

Coinvolte tre persone, una delle quali, l’automobilista alla guida della Fiat, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico provocate dall’incidente con code e rallentamenti lungo l’arteria.