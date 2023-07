Merate. Provano a scassinare la palestra delle medie, due soggetti individuati

L’edificio nuovo, non ancora fruibile, già oggetto di vandalismi

Altre quattro persone segnalate nei giorni scorsi per occupazione ingiustificata della palestra

MERATE – Hanno tentato di scassinare la porta d’ingresso della palestra della scuola media Manzoni di Merate, in area Cazzaniga, due soggetti, un maggiorenne e un minorenne, che ora dovranno rispondere di danneggiamento aggravato.

Denunciati all’autorità giudiziaria dal Comando di Polizia Locale di Merate, risiedono nel circondario e non sono gli unici a essere stati segnalati. Nei giorni scorsi identificate altre quattro persone che avrebbero occupato i locali della palestra, nuova e non ancora aperta per collaudi, senza motivazione.

Ha aiutato nelle indagini, per risalire ai responsabili, il sistema di videosorveglianza comunale: dopo un esame attento delle immagini e una serie di pattugliamenti (anche in borghese) da parte della Polizia Locale, azioni coordinate dal Comandante dott. Davide Mondella, individuati i presunti autori di tali condotte.