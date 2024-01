Dolzago, scuolabus danneggiato: dal Comune l’appello a trovare i responsabili

L’assessore all’istruzione stigmatizza quanto avvenuto sullo scuolabus giovedì scorso

Danneggiati e deturpati sedili, schienali e cappelliere: “Episodio molto grave. Pronti a chiedere il risarcimento a tutti, qualora non emergesse il responsabile”

DOLZAGO – Sedili, schienali e cappelliere dello scuolabus danneggiate e deturpati con l’utilizzo inappropriato del martelletto di sicurezza. A denunciare quanto acceduto giovedì scorso, 11 gennaio, sul pullman che effettua il servizio di trasporto scolastico degli studenti iscritti alla scuola media di Oggiono è l’assessore Ester Camigliano mettendo subito in guardia i genitori che, qualora non dovesse emergere il responsabile e i responsabili dei danneggiamenti, tutti gli studenti saranno chiamati a risarcire il danno.

Con una lettera, sottoscritta anche dalla responsabile dell’area finanziaria Alberta Redaelli, l’assessore ha voluto porre l’attenzione delle famiglie che si avvalgono del servizio di trasporto scolastico dell’episodio definito “di estrema gravità”.

“È nostra priorità ricordare che questo servizio gratuito offerto alla comunità si fonda su un accordo tra il Comune e le famiglie nel rispetto di persone e cose, rispetto che in questo episodio e in altri avvenuti in precedenza è venuto a mancare da parte dei fruitori del servizio – si legge nella missiva -. Per questo motivo, invitiamo calorosamente le famiglie a trattare quanto segnalato con i propri figli, al fine di evitare che si verifichino altri episodi simili. Nel caso in cui non ci fosse una dichiarazione spontanea da parte del colpevole o dei colpevoli dell’atto vandalico entro e non oltre la fine di questa settimana, saremo costretti a valutare un risarcimento collettivo dei danni, che in questo momento l’azienda sta quantificando, così come disciplinato dall’art. 7 del regolamento comunale in materia, che prevede altresì la possibilità di sospendere la fruizione del servizio nei confronti dei responsabili”.