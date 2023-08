Pescate. Martedì l’addio a Rosy Corallo, morta nel torrente in Valmalenco

L’ultimo saluto alla parrucchiera 59enne nella chiesa di Pescate, paese dove abitava da oltre 20 anni

Una tragedia che l’ha vista perdere la vita insieme all’amica Veronica Malini durante un’escursione

PESCATE – Saranno celebrati martedì 29 agosto alle ore 15 a Pescate, nella chiesa parrocchiale, i funerali di Rosy Corallo, morta in un torrente della Valmalenco insieme all’amica Veronica Malini nel tentativo di salvare il cane che era con loro durante un’escursione. La tragedia che ha tolto la vita alle due donne è avvenuta mercoledì scorso, nel torrente che scende dal ghiacciaio Fellarìa, in Alta Val Malenco, nel territorio del comune di Lanzada, a una quota di circa 2500 metri.

Rosangela, per tutti semplicemente Rosy, parrucchiera, viveva a Pescate da oltre vent’anni. Una donna molto conosciuta e amata da tutti, a testimoniarlo i numerosi messaggi di cordoglio per una tragedia ancora troppo difficile da accettare. Da lunedì il feretro si troverà presso la Chiesina del Divin Salvatore a Pescate (via Papa Giovanni XXIII, 6), mentre il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale il giorno successivo alle ore 15.

Rosy Corallo lascia il figlio Fabio con Stefano, la mamma Angela, i fratelli Anna con Gabriele, Mimmo con Giulia, Maria Teresa con Stefano, i nipoti e i pronipoti e i cognati, Monica, Antonio, Mauro, Loredana e tutti i parenti.