Omicidio in stazione a Calolzio, il responsabile condannato a 19 anni

La sentenza ieri pomeriggio a Como

Haruna Guebre aveva accoltellato mortalmente Malcom Mazou Darga sulla banchina del treno lo scorso 29 agosto

CALOLZIO – La Corte d’Assise di Como nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 luglio, ha condannato Haruna Guebre, venticinquenne italiano originario del Burkina Faso, a 19 anni di carcere per l’omicidio volontario di Malcom Mazou Darga, il 23enne anche lui di origini burkinabè accoltellato lo scorso 29 agosto in stazione a Calolzio e morto in Ospedale a Lecco poco dopo il ricovero.

Per Guebre il pubblico ministero Chiara Di Francesco aveva chiesto 26 anni. La Corte d’Assise ha escluso l’aggravante dei futili motivi ed applicato le circostanze attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente, condannando il giovane a 19 anni e ad un 1 milione di risarcimenti per la famiglia di Darga.