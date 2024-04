Paura a Nibionno: calcinacci cadono da un edificio e sfiorano alcuni ragazzini

Pronto intervento della Polizia Locale che ha messo in sicurezza la zona e allertato i Vigili del Fuoco

Sul posto anche la sindaca Laura Di Terlizzi che ha contattato l’amministratore dello stabile

NIBIONNO – Momenti di paura questa mattina, venerdì 26 aprile, verso le ore 10.30 a Tabiago, frazione alta di Nibionno, quando del materiale laterizio e alcuni calcinacci si sono staccati in diversi punti da uno stabile situato in via Veneto.

Cadendo pericolosamente a terra e frantumandosi al suolo, alcuni di questi calcinacci hanno fortunatamente solo sfiorato alcuni ragazzini vicini alla strada, allarmando la nonna che si trovava a poca distanza da loro. E’ stata proprio la nonna ad allertare immediatamente la Polizia Locale di Nibionno che in pochi minuti ha messo in sicurezza la zona interessata impedendo il passaggio dei cittadini.

La Polizia Locale ha poi richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco per gli interventi tecnici di competenza. Sul posto è giunta prontamente anche la sindaca di Nibionno Laura Di Terlizzi che si subito interessata affinché tutte le parti ritenute pericolose dell’edificio fossero rimosse contattando l’amministratore dello stabile.