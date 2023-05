Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro, incidente in via Cazzaniga

Al volante una ragazza di 23 anni che avrebbe fatto tutto da sola

Sul posto, oltre all’ambulanza, anche Vigili del Fuoco e Polizia Locale

MERATE – Incidente poco prima delle 9 di oggi, mercoledì 17 maggio, a Merate. Una ragazza di 23 anni stava percorrendo in discesa via don Cesare Cazzaniga quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro un muro, abbattendo anche il semaforo posto lungo la via.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Merate che ha prestato le prime cure alla giovane, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la scena dell’incidente. Sul posto anche la Polizia Locale di Merate per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.