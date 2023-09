Scontro auto-moto in via Papa Giovanni XXIII, soccorso un 41enne

L’incidente stamattina all’altezza dell’incrocio con via Palestro

LECCO – Scontro auto moto in via Papa Giovanni XXIII a Lecco. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 all’altezza dell’incrocio con via Palestro. Un uomo di 41 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Oltre all’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi volti a stabilire l’esatta dinamica.