Due incendi nella notte: Vigili del Fuoco al lavoro

Il primo intervento venerdì sera a Valmadrera; il secondo, nel cuore della notte, a Bosisio

Le fiamme si sono sprigionate in un deposito attrezzi, usato anche per il ricovero della legna e in un box

VALMADRERA / BOSISIO PARINI – Due incendi nelle notte con i Vigili del Fuoco del comando di Lecco impegnati per diverse ore.

Il primo allarme è arrivato intorno alle 21 di venerdì 1° novembre da piazza Rossè a Valmadrera. Ad andare a fuoco un deposito di utensili dove era contenuta anche diversa legna. Il comando operativo del Bione ha inviato sul posto un’autobotte e un fuoristrada da Lecco, chiedendo anche l’ausilio del distaccamento di Valmadrera, intervenuto con un’ autopompa e un fuoristrada. Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono rivelate abbastanza lunghe e difficoltose tanto che l’intervento si è concluso circa quattro ore dopo, intorno alla 01.30.

Nel cuore della notte, intorno alle 3.20, è arrivata la seconda chiamata, ancora una volta per un incendio, questa volta all’interno di un box in via Terzoli a Bosisio Parini. I Vigili del Fuoco si sono portati in posto con due autopompe da Lecco e Valmadrera avendo la meglio del rogo in due orette circa.