Incidente nella galleria del Barro: chiusa la SS36 in direzione Nord

L’incidente è avvenuto questa mattina, sabato, intorno alle 10

Tre i mezzi coinvolti nell’incidente avvenuto nella galleria del Monte Barro

+++ AGGIORNAMENTO ORE 13

La statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è tornata regolarmente percorribile in direzione nord in seguito all’incidente in galleria ‘Montebarro’ a Galbiate. Lo fa sapere Anas con una nota.

GALBIATE – Incidente all’interno della galleria del Monte Barro questa mattina, sabato, intorno alle 10.

Per cause al vaglio della Polizia stradale, tre mezzi si sono scontrati con violenza mentre procedevano in direzione Nord lungo la SS36. Allertati in codice giallo i soccorsi: sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e i Vigili del Fuoco. Quattro le persone coinvolte nel sinistro.

Pesantissimi i disagi causati alla viabilità con un lunghissimo serpentone di auto in coda prima dell’ingresso della galleria. Il traffico è bloccato per chi si muove in direzione nord con uscita obbligatoria a Civate.

La statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione nord a Galbiate.

La circolazione è provvisoriamente indirizzata in uscita allo svincolo di Civate Nord.

Le squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono al lavoro per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.