Valmadrera piange Lorella Rinaldi, negoziante impegnata nel sociale

La negoziante aveva 59 anni. Da sempre attenta alle persone più deboli

Il sindaco: “Era una persona generosa, conosciuta e stimata”

VALMADRERA – Una comunità colpita dal dolore per l’improvvisa scomparsa di una persona cara a tutti: Lorella Rinaldi, titolare del panificio di via Roma a Valmadrera, si è spenta all’età di 59 anni.

Da tempo era alla conduzione dello storico negozio, prima panificio Consonni, e dal 2015 aveva deciso di mettere in campo un’iniziativa di solidarietà, “Pane in regalo ai più bisognosi”: tutte le sere il suo panificio metteva a disposizione dei meno abbienti il pane e i prodotti da forno invenduti durante il giorno.

Lorella era un membro attivo della sua comunità: è stata rappresentante della Consulta per l’alimentazione guidata dal presidente Giancarlo Vassena, e aveva aderito al Comitato per il campo sintetico dell’oratorio. E’ il sindaco Antonio Rusconi a ricordare l’impegno della donna per Valmadrera: “Lorella era una persona generosa e conosciuta stimata”.

Da qualche tempo, la negoziante combatteva contro la malattia. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato grande dolore tra i suoi conoscenti, tanti in queste ore hanno voluto rivolgerle messaggi di affetto.