Valmadrera. Donna ferita, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino al lavoro

Ad essere soccorsa è stata una donna di 78 anni

La richiesta di intervento è stata lanciata nel tardo pomeriggio di oggi, sabato

VALMADRERA – Nel tardo pomeriggio di oggi, a Valmadrera, in via Trebbia, i Vigili del Fuoco congiuntamente ai volontari del Soccorso Alpino sono intervenuti per un soccorso ad una persona, una donna di 78 anni, rimasta ferita in un “ambiente impervio”.

L’operazione ha coinvolto una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando provinciale, una squadra del distaccamento locale di Valmadrera e il personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Stazione Triangolo Lariano che hanno immediatamente raggiunto la donna in difficoltà, stabilizzandola, per poi trasportarla a valle in sicurezza, dove la attendeva l’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale in codice giallo.

A lanciare l’allarme sono state alcune persone che hanno sentito provenire dalla zona boschiva le urla della donna e la sua richiesta d’aiuto.