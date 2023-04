Casargo. Si perde sul sentiero, donna ritrovata dai Vigili del Fuoco

L’intervento di recupero nel pomeriggio di oggi, martedì

Nessun trauma o ferita riportati dalla donna, che ha avuto problemi di orientamento nel bosco

CASARGO – Entrati in azione questo pomeriggio, martedì, due squadre SAF dei Vigili del Fuoco da Lecco e Bellano per cercare una donna dispersa nei boschi sopra Casargo, con problemi di orientamento. In totale sette gli operatori intervenuti, a bordo di mezzi fuoristrada.

Fortunatamente ritrovata, per quanto scossa, senza traumi o ferite evidenti, è stata scortata a valle e affidata al personale del 118.