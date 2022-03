Escursionisti in difficoltà sotto il Pizzo Alto, Soccorso Alpino al lavoro

La chiamata di soccorso è stata lanciata alle 15.20 circa

Sul posto stanno intervenendo 15 volontari del Cnsas. A causa della scarsa visibilità in quota l’elisoccorso arriva fino all’alpe Deleguaggio

PREMANA – Tre escursionisti impegnati in un’escursione tra l’Alpe di Deleguaggio (Premana) e il Pizzo Alto, alle 15.20 circa di, oggi, venerdì, hanno lanciato una richiesta di soccorso.

I tre sarebbero in difficoltà e, non riuscendo a superare l’impasse, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Da Como si è levato in volo l’elisoccorso ma, a causa della scarsa visibilità in quota, non ha potuto ragiungere gli escursionisti.

Quindi è stato richiesto l’intervento via terra da parte dei volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina e Valvarrone, quattro dei quali hanno già raggiunto i tre escursionisti, mentre altri volontari verranno elitrasportati fino all’Alpe di Deleguaggio dove la visibilità consente all’elicottero di volare in sicurezza.

I volontari del Soccorso Alpino ora dovranno capire in quali condizioni sono i tre escursionisti per poi intraprendere la discesa dal versante che va verso Premaniga, alpeggio raggiungibile con mezzi fuoristrada dove nel frattempo altri volontari del Cnsas si stanno portando.

Ulteriori informazioni non appena possibile.