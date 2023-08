Soccorsi in montagna: elicottero all’Alpe di Desio e al rifugio Buzzoni

La prima chiamata alle 9 per una caduta sui monti sopra Cremeno

Alle 11 nuovo intervento per una donna con sospetta frattura alla caviglia nella zona del rifugio Buzzoni

CREMENO/BARZIO – La giornata di oggi, giovedì 24 agosto, è cominciata esattamente come si era conclusa quella di ieri: con una serie di interventi di soccorso in montagna. Prima chiamata alle ore 9 per una persona di 72 anni caduta nella zona dell’Alpe di Desio, sopra Cremano, in Valsassina. L’elisoccorso alzatosi in volo da Milano ha recuperato la persona e l’ha trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino).

Elisoccorso da Como e tecnici del Soccorso Alpino Valsassina Valvarrone sono stati allertati nuovamente poco dopo, intorno alle ore 11. Questa volta si tratterebbe di una donna con una sospetta frattura alla caviglia nella zona del rifugio Buzzoni, sopra Barzio. I soccorritori sono al lavoro in questi minuti per il recupero dell’infortunata.

Sempre nella giornata di oggi la terribile notizia della morte di Rosy Corallo e Veronica Malini, due amiche lecchesi disperse da ieri in Valmalenco dopo essere entrate in un torrente per salvare il loro cane. I loro corpi senza vita sono stati ritrovati poche ore fa.