Allo Spazio FBF del Fatebenefratelli il secondo “Aperitivo con l’Autore”

“Aperitivo con l’Autore”: il 14 dicembre il secondo incontro della rassegna dedicata gli scrittori locali

Gli autori saranno: Mauro Meroni, Patrizia Esposito, Beatrice Riva e Lina Salvi

VALMADRERA -La Biblioteca di Valmadrera presenta il 14 dicembre alle ore 16.00 presso lo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli il secondo incontro della stagione autunnale di “Aperitivo con l’Autore”, nel quale autori della provincia di Lecco presenteranno le loro opere di recente pubblicazione.

Collabora all’iniziativa l’Associazione Nazionale tra le famiglie dei Caduti in Guerra di Valmadrera. Il primo incontro della rassegna autunnale, tenutosi sabato 30 novembre, si è rivelato ricco di emozioni e ha visto una nutrita partecipazione di pubblico, che si è intrattenuto anche oltre le presentazioni delle opere per dialogare con gli autori, acquistare i libri e partecipare al rinfresco organizzato.

I quattro autori (Andrea Stefanoni, Chiara Castagna, Silvana Ferrario e Roberta Corti) del primo “Aperitivo con l’Autore” hanno saputo comunicare al pubblico non solo le proprie fatiche letterarie, ma anche uno spaccato della loro vita e del loro pensiero. A fare gli onori di casa anche l’Assessore alla Cultura Raffaella Brioni e il Responsabile dell’Area Servizi Civici Virginio Brivio.

Gli autori del secondo incontro saranno:

Mauro Meroni – “Insieme si può” (Provaci Ancora Bill Editore, 2024), con la Dott.ssa Laura Puricelli

“Un viaggio toccante e profondo nel mondo dell’autismo, vissuto attraverso gli occhi di chi lo affronta ogni giorno. L’autore ci guida con interviste che svelano le mille sfaccettature di questa condizione, per poi aprirci le porte della sua vita accanto al figlio autistico. Tra difficoltà e sfide quotidiane, emerge la forza di un amore paterno incondizionato e la convinzione che solo uniti, insieme, si possa davvero fare la differenza. Arricchito da QR code per approfondimenti e dai suggestivi fumetti di Cristina Cesana (in arte epythia), questo libro è un invito a riflettere, a emozionarsi e a costruire una rete di supporto che possa migliorare le vite di chi vive l’autismo”.

Patrizia Esposito – “Nina tra i castagni” (Scatole Parlanti, 2022)

“Nina è una bambina decisamente empatica e legata alla terra d’origine di suo padre: per l’intero periodo estivo, ogni anno, i suoi genitori la spediscono al Sud dalla nonna e dalle zie. Nina, anche se piccina, nutre vivo interesse per la lettura e la scrittura e adora la sua famiglia, soprattutto i suoi bizzarri cugini che si esprimono in dialetto. Il piccolo paese che la ospita offre la possibilità di vivere esperienze meravigliose che in città non si potrebbero mai sperimentare. Ha un’amica, Sara, con la quale ha instaurato un rapporto sincero e alla quale dedica le pagine del suo diario. Con la scrittura Nina elabora, ogni sera, le piccole e grandi fatiche della giornata e racconta all’amica le avventure vissute, ma soprattutto le confida i suoi intimi pensieri”.

Beatrice Riva, alias Nora Stone – “Ti vengo a trovare in un sogno, un giorno di questi” (pubblicazione indipendente, 2023)

“Jason è un ragazzo australiano che si trasferisce in Italia a 18 anni per studiare cucina e con il sogno di diventare chef. Bianca, figlia di importanti proprietari di una catena di hotel, ha solo 5 anni quando incontra Jason per la prima volta nella cucina della struttura romana di famiglia e subito nasce un’amicizia profonda che durerà per moltissimi anni. Jason le sta accanto nei momenti più duri e tristi della sua infanzia. Lei lo supporta nelle scelte lavorative che lo portano a viaggiare e sperimentare. Ma pian piano il tempo trasforma questa profonda e forte amicizia in qualcosa di diverso, qualcosa che nessuno dei due era pronto ad accogliere e affrontare”.

Lina Salvi – “Nella lingua del fuoco” (Il Leggio, 2024)

“La declinazione dell’Io, non è un discorso che mi interessa molto in poesia, preferisco narrare al “noi”, perché solo come parte del mondo l’uomo può lottare e migliorare le cose, ottenere successi e/o conquiste. Per me il rapporto con la poesia è stato rivoluzionario, scrivere dà libertà e per me questo desiderio teorico di libertà e rivoluzione non era appagato dalle relazioni interpersonali ma dalla relazione con la poesia”.

Ad “intervistare” gli scrittori al secondo “Aperitivo con l’Autore” sarà Elisa Miccichè: scrittrice giovanissima, è stata fra i protagonisti della passata edizione della rassegna e torna ora nell’inedito ruolo di moderatrice. Al termine del pomeriggio sarà offerto un aperitivo per tutti i presenti. L’ingresso è libero. Il terzo appuntamento della rassegna sarà sabato 10 gennaio alle 18.00 con Francesca Stucchi e Kwadzo Klokpah. Ricordiamo anche che la Biblioteca Comunale è ora aperta anche il sabato pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00.