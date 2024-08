Estate Musicale Ervese: un altro grande successo per l’importante rassegna

Una chiesa gremita, nella serata del 14 agosto, ha fatto da cornice all’ultimo appuntamento

Il sindaco Giancarlo Valsecchi: “Un sentito ringraziamento alla Pro Loco e a tutti coloro che hanno collaborato”

ERVE – Una chiesa gremita, nella serata del 14 agosto, ha fatto da cornice all’ultimo appuntamento della manifestazione “Estate Musicale Ervese” che ha visto protagonista il baritono Giuseppe Capoferri accompagnato dal Quartetto di Bergamo (Ettore Begnis e Stefania Trovesi al violino, Flavia Giordanengo alla viola e Flavio Bombardieri al Violoncello) e da Damiano Rota al pianoforte.

Un programma di raffinata bellezza, interamente dedicato a Maria per onorarla nella sua festa. Ad impreziosire la serata è stata la presenza di Elena Migliorini che, in qualità di guida all’ascolto, ha illustrato il programma musicale. La Rassegna ha visto una numerosa partecipazione di pubblico grazie anche ai diversi generi musicali proposti.

I concerti del 6 e del 13 luglio scorsi, che hanno visto la partecipazione di artisti appartenenti alle Fondazioni Teatro Regio di Torino e Teatro alla Scala di Milano, quest’ultimo presentato da Mario Binetti, causa maltempo, si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Erve, mentre il concerto del 10 agosto, con la flautista Simona Valsecchi, oriunda ervese, e dal chitarrista Andrea Guerrieri si è svolto nella piazzetta del borgo di Nesolio, luogo ricco di storia, che tutti gli anni richiama molti appassionati.

“Un sentito ringraziamento al Presidente della Pro Erve Fabio Valsecchi e al suo Consiglio Direttivo, a don Marcello Crotti per il sostegno e il contribuito offerti per la divulgazione dell’arte – ha detto il sempre presente sindaco Giancarlo Valsecchi -. Per i prossimi anni confidiamo di avere ancora il sostegno di Acinque, Consorzio Bim Bergamo e Lions Club Val San Martino“.