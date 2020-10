Con Merate Crime il giallo è servito: doppia presentazione di libri in Auditorium

Appuntamento il 22 ottobre in Auditorium con l’iniziativa promossa da Dietrolalavagna

I due scrittori si intervisteranno a vicenda, permettendo così di scoprire il “mondo” raccontato nei loro romanzi

MERATE – Una doppia presentazione in giallo. Porta la firma dell’associazione Dietrolalavagna Merate Crime, l’insolita e originale proposta che vedrà protagonisti due

scrittori del territorio, Michele Pelosi e Eugenia Di Guglielmo, autori di due gialli di

successo attualmente presenti in libreria.

Michele Pelosi, ex manager con all’attivo già tre libri pubblicati, oggi titolare di uno studio di servizi di scrittura – the different House, presenterà “Sassobrutto” (Bertoni Editore), giallo ambientato nell’Italia del boom anni ’60, che vede un commissario di Milano trasferirsi a Sassobrutto, remoto e inospitale paese siciliano, per indagare sulla scomparsa di un collega, tra superstizioni e antiche credenze popolari.

Ambientato ai giorni nostri è, invece, “Come un ramo secco” (Ed. Scatole Parlanti), scritto da Eugenia Di Guglielmo, classicista archeologa, professoressa di italiano e latino al Liceo Agnesi di Merate. Quattro i romanzi finora pubblicati, di cui il secondo finalista

al premio letterario Brianza 2019, a cui si aggiunge ora un thriller psicologico che si apre con la scena finale, l’ottavo giorno: un corpo in mare. Saranno coinvolti un gruppo di amici in navigazione sul Tirreno, dinanzi alle coste toscane.

La presentazione, patrocinata dal Comune di Merate, avrà luogo giovedì 22 ottobre

2020, alle 21 presso l’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri”, con ingresso

gratuito con prenotazione obbligatoria. I due scrittori si intervisteranno a vicenda,

confrontandosi sui contenuti dei thriller, le tecniche di scritture e gli aneddoti collegati.

Anche il pubblico potrà porre domande e partecipare attivamente rendendo più frizzante

la serata. Un’occasione tanto attesa per chiacchierare del genere giallo, nato nel 1841 con

Edgard Alan Poe ed evoluto in molti sottogeneri, dal noir al hard-boiled. Attualmente, il

genere giallo è uno tra i più amati dai lettori di tutto il mondo.

La prenotazione è obbligatoria al sito https://bit.ly/3036iVp ; per qualunque informazione si può contattare l’Associazione dietrolalavagna a info@dietrolalavagna.it