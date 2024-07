Dervio, Festival Tra Lago e Monti: il secondo appuntamento in programma

Il Cuartet proporrà “The rough dancer and the cyclical night” di Astor Piazzolla

Appuntamento per sabato 27 luglio presso l’Anfiteatro di Dervio

DERVIO – Dopo il successo dell’inaugurazione alla Lake Arena di Lecco (oltre 600 persone presenti), la 37^ edizione del Festival di musica “Tra Lago e Monti” propone il suo secondo appuntamento. Sabato 27 luglio alle ore 21 presso l’Anfiteatro di Dervio in via Lungolago degli Ulivi (in fondo a via Fermi), il Cuartet proporrà “The rough dancer and the cyclical night” di Astor Piazzolla.

Il Festival è diretto da Roberto Porroni e sostenuto da Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Confartigianato Imprese Lecco, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo (ondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque e Larioreti Holding), Valle Spluga, Camera di Commercio di Como-Lecco e Ciresa Formaggi.

Un evento unico per riscoprire un capolavoro dell’artista argentino che era andato perduto e che è stato recuperato grazie proprio al Maestro Porroni. Protagonisti della serata il Cuartet, formato da: Roberto Porroni (chitarra), Adalberto Ferrari (clarinetto e C melody), Marija Drincic (violoncello) e Marco Ricci (contrabbasso), insieme ai ballerini di tango Laura Borromeo e Roberto Orru e all’attrice Elda Olivieri.

Nel 1987 l’Intar Hispanic American Arts Center di New York commissiona ad Astor Piazzolla una produzione teatrale che doveva comprendere musica, danza e poesia. Piazzolla concepisce uno dei suoi lavori più belli e intensi, con la creazione di “The rough dancer and the cyclical night”, comprendente 14 brani, alcuni ballati, intervallati a recitazione di testi, basandosi sul poema “La notte ciclica” di Luis Borges. Le partiture di queste musiche, così come la traccia dell’intero spettacolo, sono andate completamente perdute. Per ridare vita a queste musiche straordinarie non rimaneva altro che ricostruire, dal prezioso Lp, le note suonate da Piazzolla e dal suo gruppo. Un lavoro lungo e complesso, cui si è dedicato con grande passione Roberto Porroni e che ha consentito di far rinascere, con questo progetto, lo spettacolo creato a New York.

Appuntamenti Festival

2 agosto a Corenno Plinio alle ore 21. Palcoscenico sul lago (in caso di maltempo verrà proposto al Cine Teatro Parrocchiale Paradise)

4 agosto a Varenna presso Villa Cipressi

7 agosto a Cassina in Piazza Comunale alle ore 20.30: concerto a sorpresa (in caso di cattivo tempo verrà proposto presso la Chiesa di San Giovanni)

8 agosto a Maggio presso la Chiesa Natività alle ore 20.30

10 agosto a Barzio presso la Chiesa di Sant’Alessandro alle ore 21

12 agosto a Vendrogno presso la Chiesa della Madonnina alle ore 21

13 agosto a Barzio presso la Chiesa Sant’Alessandro alle ore 20.30

17 agosto a Concenedo presso Madonna del Carmelo alle ore 18.30

18 agosto a Cremeno presso la Chiesa San Giorgio alle ore 20.30

21 agosto a Moggio presso la Chiesa San Francesco alle ore 20.30

22 agosto a Maggio all’Area Corti alle ore 20.30

24 agosto a Varenna presso la Chiesa San Giorgio alle ore 21

Per informazioni sul Festival mandare una e-mail a: biglietteria@amduomo.it